Главная Новости
1 декабря • обновлено в 22:20
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

Украина узнала соперников на Евро-2020: спортивные итоги 30 ноября

3.2т
Читать материал на украинском

Сборная Украины по футболу узнала соперников на чемпионате Европы-2020, а россияне пришли в ярость от позорного боя Емельяненко - Кокляев

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 30 ноября.

Украина узнала соперников на Евро-2020: спортивные итоги 30 ноября

Кроме того, Шевченко прокомментировал жеребьевку Евро-2020 для сборной Украины и эффектная жена-канадка загубила карьеру российскому хоккеисту. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Шевченко прокомментировал жеребьевку Евро-2020 для сборной Украины

Сборная Украины по футболу узнала соперников на Евро-2020

Кокляев - Емельяненко: опубликовано видео убийственного нокаута

"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев

Кокляев - Емельяненко: весь бой на видео

"Бам-бам и все": Кокляев прокомментировал бой с Емельяненко

Украина драматично стартовала на Кубке мира по биатлону

Эффектная жена-канадка загубила карьеру российскому хоккеисту

Состоялась жеребьевка чемпионата Европы по футболу-2020: состав групп

Раздетая Свитолина на пляже впечатлила Instagram

Украина выиграла чемпионат мира по фитнесу, обойдя Россию

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а почему не написали про новые рекорды Великой Восьмерки Овечкина? напомню - он вышел на 10-е место в истории НХЛ по количеству хет-триков, по числу матчей с двумя или более голами Александр на шестом месте, пятый среди всех европейских бомбардиров всех времен, забил как минимум 20 голов в каждом из своих 15 первых сезонов в лиге. Таких в истории НХЛ было пять человек: Дионн, Ягр, Сундин и Майк Гартнер.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги