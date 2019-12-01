Украина узнала соперников на Евро-2020: спортивные итоги 30 ноября

Сборная Украины по футболу узнала соперников на чемпионате Европы-2020, а россияне пришли в ярость от позорного боя Емельяненко - Кокляев
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 30 ноября.
Кроме того, Шевченко прокомментировал жеребьевку Евро-2020 для сборной Украины и эффектная жена-канадка загубила карьеру российскому хоккеисту. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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