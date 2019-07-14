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Украина с историческим антирекордом завершила Универсиаду

11.6т Читать материал на украинском

Сборная Украины заняла 11-е итоговое место на Универсиаде-2019, которая с 3 по 14 июля проходила в Неаполе.

Впервые в истории наша команда не попала в итоговый топ-10 медального зачета Универсиады.

Всего в копилке украинской сборной 20 наград: 6 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.

Украина с историческим антирекордом завершила Универсиаду

Золотые медали сборной Украины

Марина Бех-Романчук, прыжки в длину

Ольга Корсун, тройной прыжок

Юлия Чумаченко, прыжки в высоту

Ирина Климец, метание молота

Женская сборная Украины, бег, эстафета 4 по 400 м

Ева Мелещук, художественная гимнастика, упражнение с булавами

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Как сообщал OBOZREVATEL, у прыгуньи в воду на Универсиаде выпала грудь из купальника. Инцидент попал в эфир телетрансляции.

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Универсиада
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Калмыков Виктор
Калмыков Виктор
А при чём тут Украина к этим спортсменам?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вонючая паРРаша даже Японии просрала! Уб.людки помойные!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Скот расейский уже тут. Мычит, бычье расейское. Тупому быд.лу все равно, о чем мычать. Ему приказали.
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