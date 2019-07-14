Украина с историческим антирекордом завершила Универсиаду

Сборная Украины заняла 11-е итоговое место на Универсиаде-2019, которая с 3 по 14 июля проходила в Неаполе.
Впервые в истории наша команда не попала в итоговый топ-10 медального зачета Универсиады.
Всего в копилке украинской сборной 20 наград: 6 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.
Золотые медали сборной Украины
Марина Бех-Романчук, прыжки в длину
Ольга Корсун, тройной прыжок
Юлия Чумаченко, прыжки в высоту
Ирина Климец, метание молота
Женская сборная Украины, бег, эстафета 4 по 400 м
Ева Мелещук, художественная гимнастика, упражнение с булавами
Как сообщал OBOZREVATEL, у прыгуньи в воду на Универсиаде выпала грудь из купальника. Инцидент попал в эфир телетрансляции.
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