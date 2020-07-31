Украина нацелилась на проведение Олимпиады: у Зеленского озвучили детали

Михаил Морозов Спорт 15:46, 31.07.2020

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел совещание, на котором обсуждался вопрос строительства высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".

Как сообщается на сайте официального интернет-представительства Президента Украины, по поручению Владимира Зеленского Национальный олимпийской комитет (НОК) и Офис Президента рассматривает возможность приезда в страну главы Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы показать, как Украина готовится к подаче заявки на проведение Олимпийских игр.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что президент НОК Сергей Бубка работает над подачей заявки на проведение Олимпиады в 2028-м или 2030 году. Отмечается, что это даст толчок к развитию массового спорта в стране, в частности его зимних видов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что Украина может подать общую заявку на проведение ОИ с Беларусью.

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