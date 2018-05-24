Угрозы ИГИЛ перед финалом Лиги чемпионов: чего стоит ожидать киевлянам и гостям столицы

Террористическая организация ИГИЛ, которая якобы призвала проводить террористические акты во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве 26 мая, не имеет интереса в подобных акциях, в отличие от Российской Федерации.

Об этом в эфире ObozTV заявил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

"ИГИЛ не является аффилированной структурой в Кремле. Это похоже на Ленина в 1917 году, когда его финансировала Германия, но он делал свои дела. Когда интересы России и ИГИЛ совпадали, тогда происходило определенное направление. Если интересы ИГИЛ и Кремля не совпадают, то ИГИЛ не будет выполнять прямые поручения Кремля. Они не полностью зависимы от России. Но деньги берет, как и большевики у немцев", - отметил он.

По его словам, Москва вполне может стоять за распространением подобных слухов.

"Это не только напряжение в украинском обществе, но и игра на страхах европейцев и тех, кто приедет в Украину. Если они успешно на этом сыграют, то к нам приедет не 70-150 тысяч, а 40 тысяч, и россияне смогут говорить о том, что финал провалился, Украине никто не доверяет", - добавил эксперт.

При этом Петренко считает, что в совершении реальных терактов во время проведения таких мероприятий сейчас Кремль не заинтересован из-за чемпионата мира по футболу.

"Мы должны понимать, что сейчас тот период, когда Россия не будет поднимать уши. Она заинтересована, чтобы прошел ЧМ в России и если в Украине происходит какой-то террористический акт, то все понимают, кто за ним стоит. Если в нем еще погибнут иностранные граждане, то пойдет обострение этих стран с Россией и люди просто не поедут на ЧМ в Россию, и он провалится. Поэтому они вынуждено не будут применять каких-то прямых действий для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации в России", - убежден он.

Также негативное впечатление от финала ЛЧ в Украине могут оставить собственные радикалы.

"Я думаю, что самая большая проблема сейчас в Украине – это внутренняя проблема, это политические экстремисты. Они понимают, что там, где куча людей, мировых СМИ, можно о себе так заявить, что услышит весь мир", - констатировал эксперт.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, информация о том, что террористическая организация ИГИЛ призывает устроить теракт во время проведения Лиги чемпионов в Киеве 26 мая, это часть информационной войны России против Украины.