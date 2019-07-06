Угрожавшего Ломаченко боксера избили: спортивные итоги 5 июля

Боксера, обещавшего "убить" Ломаченко, отправили в нокдаун, а Сергея Бубку обвинили в коррупции в МОК.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 5 июля.

Кроме того, жертва Ломаченко поделился откровениями о бое с украинцем и WBO поставила точку в скандале с боем за пояс Усика.

Боксера, обещавшего "убить" Ломаченко, отправили в нокдаун: видео удара

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