УЕФА завел дело на Украину: спортивные итоги 27 марта

УЕФА завел официальное дело на сборную Украины из-за Мораеса и любовница Путина впервые рассказала о семье. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 27 марта.
Кроме того, соперник Украины угодил в ловушку из-за дела Мораеса и росСМИ указало на важную деталь в скандале с Жуниором. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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Соперник Украины угодил в ловушку из-за дела Мораеса
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