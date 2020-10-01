Болельщики на Лиге чемпионов в Киеве: УЕФА назвал условие

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил присутствие 30% зрителей от вместимости стадиона на матчах сборных и еврокубков, сообщает пресс-служба организации.

Исполнительный комитет УЕФА принял данное решение после успешного тестового матча, который состоялся 24 сентября в рамках Суперкубка УЕФА в Будапеште.

Количество зрителей будет ограничено максимум 30 процентами от вместимости стадиона, а фанаты гостевых команд не будут допущены на стадионы до дальнейшего уведомления. Матчи УЕФА не могут проводиться со зрителями, если это не разрешено местными властями.

Отметим, что в Минздраве Украины подтвердили возможность проведения международных клубных матчей и встреч национальных сборных с болельщиками в "зеленой" и "желтой" карантинных зонах.

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 5 октября, в Украине начнет действовать новый раздел на карантинные зоны, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" уже получили соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Оба клуба будут проводить матчи в Киеве на НСК "Олимпийский".