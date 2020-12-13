УЕФА отобрал у Украины место в Лиге Европы: спортивные итоги 12 декабря

УЕФА лишил Украину путевки в групповой этап Лиги Европы, а знаменитый экс-игрок "Шахтера" попал в тяжелом состоянии в больницу из-за COVID-19

Кроме того,Луческу прокомментировал скандальный матч с "Колосом" в УПЛ и один из главных талантов "Динамо" получил тяжелую травму в последнем матче сезона.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 12 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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