УЕФА отобрал у Украины место в Лиге Европы: спортивные итоги 12 декабря
УЕФА лишил Украину путевки в групповой этап Лиги Европы, а знаменитый экс-игрок "Шахтера" попал в тяжелом состоянии в больницу из-за COVID-19
Кроме того,Луческу прокомментировал скандальный матч с "Колосом" в УПЛ и один из главных талантов "Динамо" получил тяжелую травму в последнем матче сезона.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 12 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
УЕФА лишил Украину путевки в групповой этап Лиги Европы
Знаменитый экс-игрок "Шахтера" попал в тяжелом состоянии в больницу из-за COVID-19
Луческу прокомментировал скандальный матч с "Колосом" в УПЛ
Один из главных талантов "Динамо" получил тяжелую травму в последнем матче сезона. Видео
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