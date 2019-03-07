У Поветкина окончательно определились с боем против Усика: спортивные итоги 6 марта

У Поветкина сделали окончательное заявление по бою с Усиком, а соперник Ломаченко объявлен в розыск. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 6 марта.

Кроме того, Тайсон Фьюри послал на три буквы промоутера Усика и стало известно, на что пошел Конор ради встречи с Путиным. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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