У Поветкина окончательно определились с боем против Усика: спортивные итоги 6 марта

У Поветкина сделали окончательное заявление по бою с Усиком, а соперник Ломаченко объявлен в розыск. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 6 марта.
Кроме того, Тайсон Фьюри послал на три буквы промоутера Усика и стало известно, на что пошел Конор ради встречи с Путиным. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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