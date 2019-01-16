''У нас война'': экс-тренер сборной Украины отшил работодателей из России

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, что он не захотел уезжать работать в Россию из-за политической обстановки.

"Сейчас я в России никогда бы не стал работать. Футболистов и тренеров знают, они на виду. Я же тоже мог поехать в Россию, меня давно приглашали. Но сейчас это просто нереально. Потому что у нас идет война. Сколько ребят погибло. От этого никуда не денешься. Сейчас было бы неправильно там работать. Возможно, это когда-то все поменяется. Опять будут, как говорится, "братские народы"… Но я в это не верю. Особенно сейчас. Россия сейчас та страна, которая мне безразлична", - заявил 67-летний специалист в эфире Youtube-канала "Вацко-light".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле прошлого года Маркевич унизил сборную России, заявив что команда-хозяйка ЧМ-2018 является аутсайдером турнира и ее игра не представляет никакого интереса для профессионалов.

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