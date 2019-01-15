''Тупой!'' Легендарный Бьорндален выругался в интервью росСМИ

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален был шокирован вопросом одного из журналистов. По признанию восьмикратного олимпийского чемпиона, однажды представитель СМИ продемонстрировал вопиющее незнание правил биатлона.

"Однажды на каком-то этапе Кубка мира меня спросили: "На каком рубеже вы стреляли, стоя на коленях?" Понимаете? Он думал, что на Кубке мира стреляют стоя, лежа и на коленях. Это был тупой журналист", – цитирует Бьорндалена сайт российского канала "Матч ТВ".

globallookpress.com

Напомним, Бьорндален и его супруга Дарья Домрачева 29 декабря 2018 года провели последнюю для себя гонку в карьере. В Гельзенкирхене норвежско-белорусская пара добыла "бронзу" в Рождественской гонке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге был отменен мужской спринт.

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