Тренера "Гента" поразила украинская женщина-арбитр: спортивные итоги 4 декабря

Максим Иншаков Спорт 09:20, 5.12.2020 Обновлено: 10:33, 5.12.2020

Главный тренер "Гента" Вим Де Декер был поражен решением украинской судьи Екатерины Монзуль запретить игроку его команды выйти на замену в матче Лиги Европы.

Кроме того, украинский теннисист получил пожизненную дисквалификацию

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 4 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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