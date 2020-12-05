Тренера "Гента" поразила украинская женщина-арбитр: спортивные итоги 3 декабря

Главный тренер "Гента" Вим Де Декер был поражен решением украинской судьи Екатерины Монзуль запретить игроку его команды выйти на замену в матче Лиги Европы.

Кроме того, украинский теннисист получил пожизненную дисквалификацию

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 4 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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