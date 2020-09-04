Тренер Лопеса назвал Ломаченко "просто телом на ринге"

Отец и тренер чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) резко высказался в адрес чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Теофимо Лопес-старший не считает украинца классным боксером.

"Он просто выбрасывает удары, не зная, куда они попадут. Если он думает, что выйдет на ринг и сделает это с моим сыном, то улетит в чертов нокаут. Я не думаю, что бой продлится два раунда, но дам Ломаченко пять. Он ничем не отличается от Комми, Магдалено и других бойцов. Это просто тело на ринге, а мой сын находит цель и уничтожает ее. Именно это мы сделаем с Ломаченко", – цитирует Теофимо Лопеса-старшго tribuna.com со ссылкой на эфир подкаста You Can’t Play Boxing.

Ранее Теофимо Лопес заявил, что он обладает той злостью, которой славился Майк Тайсон, и пообещал проломить череп Василию Ломаченко в их предстоящем поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ломаченко объяснил, почему ему нравятся оскорбительные высказывания американского боксера и его отца.