"Динамо" продает "нового Шевченко": спортивные итоги 29 августа

Максим Иншаков Спорт 09:40, 30.08.2020

Тренер российского бойца Емельяненко умер от COVID-19, а "Динамо" продает "нового Шевченко", определившись с клубом и ценой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 29 августа.

Кроме того, Ярмоленко забил ювелирный гол в Англии и папарацци засняли полуголых Роналдо с подругой, показав впечатляющий контраст. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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"Динамо" продает "нового Шевченко", определившись с клубом и ценой – СМИ

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