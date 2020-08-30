'Динамо' продает 'нового Шевченко': спортивные итоги 29 августа

Тренер российского бойца Емельяненко умер от COVID-19, а "Динамо" продает "нового Шевченко", определившись с клубом и ценой.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 29 августа.
Кроме того, Ярмоленко забил ювелирный гол в Англии и папарацци засняли полуголых Роналдо с подругой, показав впечатляющий контраст. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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