Тренер борца Грицая заподозрил Усика и Ломаченко в связях с ФСБ

Тренер борца Богдана Грицая Алексей Семенюшко выразил мнение, что украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко связаны с российскими спецслужбами.

"У значительной части украинских спортсменов есть один куратор. Тот же, что и у Усика с Ломаченко – ФСБ. Вот раньше у нас старшим тренером по дзюдо работала Анна Каштанова. Она отправила двух учеников в Грозный, в Чечню, на турнир памяти Ахмата Кадырова, за деньги Рамзана Кадырова. Конечно, мы ее уволили, но нас никто не поддержал. Думаете, зря глава НОК Украины Сергей Бубка является одним из немногих его членов, кто поддерживает Россию во всех голосованиях?" – сказал Семенюшко в интервью изданию Главком.

Алексей Семенюшко Главком

Напомним, что его подопечный вызвал на бой без правил Усика, но Александр от такого формата поединка отказался, предложив борцу выйти с ним в боксерский ринг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грицай поставил ультиматум Усику, назвав условие, при котором он готов отказаться от брошенного вызова.

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