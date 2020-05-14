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14 мая • обновлено в 16:47
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Тренер борца Грицая заподозрил Усика и Ломаченко в связях с ФСБ

12.7т
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Тренер борца Богдана Грицая Алексей Семенюшко выразил мнение, что украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко связаны с российскими спецслужбами.

"У значительной части украинских спортсменов есть один куратор. Тот же, что и у Усика с Ломаченко – ФСБ. Вот раньше у нас старшим тренером по дзюдо работала Анна Каштанова. Она отправила двух учеников в Грозный, в Чечню, на турнир памяти Ахмата Кадырова, за деньги Рамзана Кадырова. Конечно, мы ее уволили, но нас никто не поддержал. Думаете, зря глава НОК Украины Сергей Бубка является одним из немногих его членов, кто поддерживает Россию во всех голосованиях?" – сказал Семенюшко в интервью изданию Главком.

Алексей Семенюшко

Алексей Семенюшко

Главком

Напомним, что его подопечный вызвал на бой без правил Усика, но Александр от такого формата поединка отказался, предложив борцу выйти с ним в боксерский ринг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грицай поставил ультиматум Усику, назвав условие, при котором он готов отказаться от брошенного вызова.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Богдан Грицай Василий Ломаченко Александр Усик
Тег
ФСБ
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
а асинизатор из туалэта на Сенном базаре,заподозрила тренера в о.л.и.г.о.ф.р.е.н.и и
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Булах Петр
Булах Петр
100% правий тренер, бо те шо наплели в своїх інтерв"ю горе боксери можна віднести до двох варіантів: або зовсім тупі, що не розуміють, що кажуть ( про них цього не скажеш), або навмисно. ,скоріш всього за бабло рашенськофеесбешне.
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Семенюшко надо вые#ать в ушко! Тупая рыгасрань
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Спорт

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