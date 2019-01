Трехкратная олимпийская чемпионка ошарашила фанов нелепой травмой

Знаменитая американская гимнастка Александра Райсман огорчила своих болельщиков сообщением о том, что сломала локоть, упав с обычной лестницы, и теперь ей необходимо длительное восстановление для возвращения в спорт.

"Я пережила две Олимпиады и 19 лет в гимнастике, не сломав ни одной кости, но лестница поймала меня. Я упала и сломала локоть", — написала спортсменка в Твиттере.

I survived two Olympic Games and 19 years of gymnastics without ever breaking a bone...the stairs got me... I fell and broke my elbow. pic.twitter.com/RgFLupOEUI