Трехкратная олимпийская чемпионка ошарашила фанов нелепой травмой

Знаменитая американская гимнастка Александра Райсман огорчила своих болельщиков сообщением о том, что сломала локоть, упав с обычной лестницы, и теперь ей необходимо длительное восстановление для возвращения в спорт.

"Я пережила две Олимпиады и 19 лет в гимнастике, не сломав ни одной кости, но лестница поймала меня. Я упала и сломала локоть", — написала спортсменка в Твиттере.

I survived two Olympic Games and 19 years of gymnastics without ever breaking a bone...the stairs got me... I fell and broke my elbow. pic.twitter.com/RgFLupOEUI — Alexandra Raisman (@Aly_Raisman) 9 січня 2019 р.

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24-летняя Александра Райсман, будучи капитаном женской сборной США по спортивной гимнастике, на Олимпийских Играх в Лондоне завоевала две золотые медали (в командных соревнованиях и вольных упражнениях). Еще одно золото ей принесла Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро, где она стала победительницей в командном турнире.

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