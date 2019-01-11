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Трехкратная олимпийская чемпионка ошарашила фанов нелепой травмой

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Знаменитая американская гимнастка Александра Райсман огорчила своих болельщиков сообщением о том, что сломала локоть, упав с обычной лестницы, и теперь ей необходимо длительное восстановление для возвращения в спорт.

"Я пережила две Олимпиады и 19 лет в гимнастике, не сломав ни одной кости, но лестница поймала меня. Я упала и сломала локоть", — написала спортсменка в Твиттере.

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24-летняя Александра Райсман, будучи капитаном женской сборной США по спортивной гимнастике, на Олимпийских Играх в Лондоне завоевала две золотые медали (в командных соревнованиях и вольных упражнениях). Еще одно золото ей принесла Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро, где она стала победительницей в командном турнире.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец смешанных единоборств (ММА) Джонатан Кинг во время боя против соотечественника Криса Уильямса получил ужаснейший перелом ноги.

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Тема
Олимпиада-2016
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