Не воевал? Вокруг украинского участника "Игр непокоренных" вспыхнул скандал

Травма участника "Игр непокоренных" в Сиднее, мариупольца Александра Белобокова, принесшего в копилку украинской команды золотую медаль по гребле на тренажерах, не связана с участием в боевых действиях.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Подробнее - в материале.

Как сообщалось ранее, мариуполец Александр Белобоков вошел в состав команды, представляющей Украину на международных соревнованиях Invictus Games как ветеран одного из добровольческих батальонов, получивший серьезнейшую травму в ходе боевых действий. К примеру, мариупольские СМИ сообщали, что в результате взрыва гранаты Белобокову оторвало одну руку - и он уцелевшей рукой донес ее до больницы, где медикам удалось эту руку пришить.

Скриншот с сайта "Мариуполь-сити"

22 октября 2018 года Белобоков завоевал золотую медаль на соревнованиях по гребле на тренажерах. После этой победы и всплыла информация о том, что и обстоятельства получения им травмы, и само его участие в боевых действиях - под вопросом. Некоторые участники отбора на Invictus Games, не попавшие в команду, заявляют, что не нашли ни одного человека, который лично воевал с Белобоковым, а также утверждают, что нет ни единого документа, подтверждающего, что он воевал и был ранен в бою. А следовательно, представлять Украину на соревнованиях для участников боевых действий Белобоков просто не имеет права.

Александр Белобоков

Нам удалось разыскать человека, работавшего в мариупольской больнице, куда после получения травмы доставили Белобокова, 25 мая 2014 года. На условиях анонимности наш собеседник сообщил, что спортсмен попал в медучреждение с неполной травматической ампутацией одной кисти на уровне средней трети предплечья и размозженным открытым переломом с повреждением мягких тканей и сосудов другой кисти. Оперировали Белобокова больше 5 часов.

Как объяснял медикам сам Белобоков, травмы он получил вследствие того, что его руки задело мотором лодки, когда он вышел на ней в море. При этом характер повреждений рук никак не был похож на последствия минно-осколочного ранения.

В то же время на пресс-конференции в Киеве известный мариупольский спортсмен и общественный деятель Александр Лашин поделился имеющейся у него информацией о том, что травму Белобоков получил, когда отдыхал с семьей на море в районе поселка Мелекино. По словам Лашина, катер Белобокова сел на мель и тот попытался его подтолкнуть - и попал под работающий мотор. Как уверил мариупольский спортсмен, обстоятельства этого происшествия сам Белобоков в то время не скрывал.

Также Лашин сообщил, что Белобоков в июле 2014 года искал людей, которые могли бы ему посодействовать в пересечении блокпостов для поездки на реабилитацию в Донецк, где в Институте травматологии при восстановлении после подобных травм использовали передовые технологии и новейшее оборудование. И обращался с такой просьбой к мариупольским спортсменам. Впрочем, ездил ли Белобоков в оккупированный уже на то время, по словам Лашина, Донецк, он не знает.

Впрочем, по информации Лашина, незадолго до поездки в Сидней Белобоков якобы обращался в больницу, где его оперировали в 2014-м году, и просил переписать выписку, указав в ней, что ранение было боевое, на что получил отказ.

Ранее на разгорающийся скандал отреагировал организационный комитет соревнований в Украине. В официальном заявлении там подтверждают, что Белобоков воевал, но не приводят ни подробностей боевого прошлого Белобокова, ни доказательств его участия в АТО, ссылаясь на исключительную секретность его деятельности весной 2014 года.