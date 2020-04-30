"Только в России": Уткин ответил на угрозы Соловьева и снова назвал его фашистом

Российский комментатор Василий Уткин записал новый ответ пропагандисту Владимиру Соловьеву, который ранее призвал его "смотреть в оба" и "озираться по сторонам".

"Смотри, я маленький человек, в моей профессиональной деятельности случаются конфликты и обиды, а я хожу по моему городу бех охраны. А ты? Официальный голос пропаганды. Ты – человек, который пользуется популярностью, и, наверное, думаешь, что любим и уважаем. Ты ходишь по Москве с двумя охранниками. В какой стране, которую кто-то восхваляет в качестве общественно-политического ведущего как безопасную, успешную, благоденствующую, человек твоего статуса ходит с охраной? Только в России", – сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Василий Уткин

Василий выразил предположение, что так происходит, потому что Соловьев является фашистом, а День Победы уже не за горами.

"Хотя я догадываюсь, почему. Я отложил это видеообращение, последнее в цикле. Я хотел это сделать во вторник, но я посмотрел, что во вторник был торжественный для тебя день – 75 лет с того дня, как твоего кумира, о котором ты сделал документальный фильм, Бенито Муссолини повесили кверху ногами. Я выждал пару дней траура и сегодня тебе об этом говорю. Я очень хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной", – подытожил комментатор.

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