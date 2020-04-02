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2 апреля • обновлено в 17:31
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Знаменитый украинский теннисист обратился к Илону Маску из-за коронавируса

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Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску, который предложил бесплатно разослать аппараты искусственной вентиляции легких в больницы по всему миру.

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"Уважаемый господин Маск, уже совсем скоро в Украине настанут катастрофические времена. Я прошу вас рассмотреть возможность предоставления медицинской помощи моей стране. Ульяна Супрун сможет справедливо распорядиться этими ресурсами. Спасибо вам за благородные поступки", – написал Стаховский в Twitter.

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский

Sport.ua

Напомним, что ранее к Маску обратилась бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, попросив его помочь Украине с аппаратами для искусственной вентиляции легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 2 апреля, в Украине зафиксировано 804 случая заражения коронавирусом.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персоны
Илон Маск Сергей Стаховский
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ещё один попрошайки. А чем он знаменит, кроме этого?
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