Знаменитый теннисист похвастался визитом в Киев в Instagram

Известный французский теннисист Гаэль Монфис посетил Киев, о чем сообщил на своей странице в Instagram, выложив фото из центра украинской столицы.

Напомним, что 19-я ракетка мира Монфис уже около полугода встречается с Элиной Свитолиной. Это первый визит Гаэля на родину своей возлюбленной.

Пользователи в комментариях приветливо комментируют фотографии Монфиса на Майдане Независимости и у Михайловского собора: "Добро пожаловать в Украину!", "Ласкаво просимо, Гаельчику!", "Ты уже пробовал борщ?". Также поклонников Гаэля и Элины интересует сакраментальный вопрос: "Когда свадьба?".

Как сообщал OBOZREVATEL, бойфренд Свитолиной "слетел с катушек" после ее феерического матча на Wimbledon-2019.

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