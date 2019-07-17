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Знаменитый теннисист похвастался визитом в Киев в Instagram

1.3т Читать материал на украинском

Известный французский теннисист Гаэль Монфис посетил Киев, о чем сообщил на своей странице в Instagram, выложив фото из центра украинской столицы.

Напомним, что 19-я ракетка мира Монфис уже около полугода встречается с Элиной Свитолиной. Это первый визит Гаэля на родину своей возлюбленной.

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Пользователи в комментариях приветливо комментируют фотографии Монфиса на Майдане Независимости и у Михайловского собора: "Добро пожаловать в Украину!", "Ласкаво просимо, Гаельчику!", "Ты уже пробовал борщ?". Также поклонников Гаэля и Элины интересует сакраментальный вопрос: "Когда свадьба?".

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Как сообщал OBOZREVATEL, бойфренд Свитолиной "слетел с катушек" после ее феерического матча на Wimbledon-2019.

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Персона
Гаэль Монфис
Место
Украина Киев
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