Знаменитая украинская теннисистка рассказала о сообщениях ненавистников

Знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, какие пожелания ненавистники ей чаще всего пишут в социальных сетях.

Спортсменка призналась, что хейтерские сообщения прилетают не только из нашей страны.

"Послания не только от русскоговорящих. Очень разные языки бывают. Разные смысловые нагрузки. В основном желают тебе смерти, твоим родственникам. "Сдохни, тварь" – это классика. Но самое частое пожелания, это чтобы у меня был рак", – заявила Цуренко в эфире Youtube-канала INTERSPORT Украина.

31-летняя киевлянка считает, что люди просто не понимают, что они вообще пишут

"Они, наверное, в это не вкладывают какой-то смысл. Это чистая злость, которая существует 10 минут, а потом, возможно, они могут удалить сообщение. Для меня это непонятно. Я не такой человек, который даже в ярости и в самом ужасном состоянии могу сказать чужому человеку,что-то плохое. Это наверное и счастье и беда, потому что в какой-то момент надо сказать, а я не могу", – призналась Цуренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся произвела настоящий фурор среди своих подписчиков в Instargam, похваставшись фотографией в сексуальном купальнике.