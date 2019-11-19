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19 ноября • обновлено в 10:16
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Знаменитого теннисиста обнаружили мертвым в Москве

2.1т
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В Москве скончался многократный чемпион СССР по теннису, мастер спорта международного класса Вячеслав Егоров. Его дочь обнаружила тело отца спустя как минимум три дня. Егорову был 81 год.

Вячеслав Егоров

Вячеслав Егоров

ТАСС

Полиция прибыла на место вместе с медиками вечером в субботу. Специалисты установили, что смерть наступила с 13-го по 16 ноября. Тело уже начало разлагаться, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вячеслав Егоров – трехкратный чемпион СССР по теннису в мужском и смешанном парном разряде. В 2012 году попал в списки Зала российской теннисной славы.

Как сообщал OBOZREVATEL, месяцем ранее стало известно о смерти другого известного российского теннисиста Александра Волкова.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Место
Россия Москва
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