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24 марта • обновлено в 19:03
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Российская теннисистка Бычкова совершила гнусный поступок и поплатилась

1.2т
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Российская теннисистка Екатерина Бычкова, в 2006 году стоявшая на 66-й строчке WTA, оскорбила автора Telegram-канала "Сталингулаг" Александра Горбунова. У него спинальная мышечная атрофия.

Александр Горбунов

Александр Горбунов

BBC

"Какой же реально стал отвратительный "Сталингулаг". От него последнее время хочется блевать. Мерзкий человек (точнее полчеловека) пишет мерзкую #####, которой почему-то все восхищаются. Хотя он в чем-то оправдывает последние свои высеры. Какие герои у народа, такая и страна и все последствия вокруг", – написала знаменитая спортсменка в Twitter, скриншоты с которого приводит sports.ru.

Российская теннисистка совершила гнусный поступок и поплатилась

@bychok

Екатерина Бычкова

Екатерина Бычкова

Чемпионат.com

После этого, телеканал "Евроспорт" приостановил сотрудничество c Бычковой, работавшей там теннисным комментатором.

"Мы подчеркиваем, что Eurosport и компания "Медиа Альянс" выступают против хамства и буллинга в любой форме. Мы считаем недопустимыми подобные высказывания и сожалеем, что подобная ситуация имела место", - говорится в пресс-релизе канала.

Горбунов прокомментировал отстранение Бычковой словами "Я искренне надеюсь, что у экс-66-й ракетки все будет хорошо, а этот незначительный эпизод в ее жизни просто покажет, что "половина человека" – это тоже не мало".

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный чемпион мира по борьбе Виктор Лебедев в Якутске избил подчиненного Владимира Стрижака, когда тот пришел с заявлением на отпуск.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Чан Джеки
Чан Джеки
НО ВОСПИТАНИЕ ФЮРЕРА ЗРЯ НЕПРОШЛО.И ВОТ ОНА КРАСА РАССЕИ.
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