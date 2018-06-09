Невероятный камбек: определилась победительница Roland Garros

Румынская теннисистка Симона Халеп добыла невероятную волевую победу в женском одиночном финале Открытого чемпионата Франции. 26-летняя Симона за два часа и четыре минуты обыграла десятую ракетку мира, Слоан Стивенс (США) - 3:6, 6:4, 6:2.

Первый сет прошел полностью под диктовку американки. Мощные подачи загоняли румынскую соперницу по углам и лишь при счете 4:1, она попробовала сопротивляться, что не принесло результата.

Второй сет не вышел для Стивенс легкой прогулкой. Проиграв 2:0 Халеп наконец нашла свой ритм, и смогла выиграть 4 гейма подряд. Стивенс буквально перестала атаковать, отдав полностью инициативу в руки Симоны.

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В решающей партии у Слоан наступил период, в котором она абсолютно ничего не могла изменить в своей игре. Американская теннисистка вяло и беззубо атаковала, легко отдавая розыгрыши румынке. Как итог - разгромный счет 6:1.

Ранее Стивенс и Халеп встречались в официальных матчах семь раз. Счет по победам в личных встречах стал 6-2 в пользу Халеп.

Наивысшим достижением для Халеп на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата Австралии. Что касается Стивенс, то в 2017 году ей удалось выиграть Открытый чемпионат США.

Напомним, что лучшая из украинок, Леся Цуренко завершила выступление на Roland Garros в 4-м круге.