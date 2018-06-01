"Ждем траву": в сети эпично отреагировали на провал Свитолиной на Roland Garros

Украинские болельщики эмоционально отреагировали на поражение первой ракетки страны Элины Свитолиной в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros. Фанаты огорчились сенсационному вылету своей любимицы от румынки Михаэлы Бузарнеску, но поддержали спортсменку, пожелав ей успехов на дальнейших турнирах.

На странице сайта btu.org.ua в социально сети Facebook поклонники Элины уже находятся в предвкушении старта украинки на Wimbledon. "Что-то нужно менять. Это не карьера, а топтание на месте. Думаю, Элина это понимает не хуже нас, и сделает выводы. Ждем траву", "Бузанеску – настоящая героиня страшного сна. Постараюсь ее поскорее забыть", "Нет слов, одни эмоции...", "Я удивлялся, как при своей худобе Бузанеску удается так сильно лупить мяч", – пишут любители тенниса.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Леся Цуренко устроила сопернице разгром на Roland Garros.