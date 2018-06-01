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"Ждем траву": в сети эпично отреагировали на провал Свитолиной на Roland Garros

1.3тЧитать новость на украинском

Украинские болельщики эмоционально отреагировали на поражение первой ракетки страны Элины Свитолиной в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros. Фанаты огорчились сенсационному вылету своей любимицы от румынки Михаэлы Бузарнеску, но поддержали спортсменку, пожелав ей успехов на дальнейших турнирах.

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На странице сайта btu.org.ua в социально сети Facebook поклонники Элины уже находятся в предвкушении старта украинки на Wimbledon. "Что-то нужно менять. Это не карьера, а топтание на месте. Думаю, Элина это понимает не хуже нас, и сделает выводы. Ждем траву", "Бузанеску – настоящая героиня страшного сна. Постараюсь ее поскорее забыть", "Нет слов, одни эмоции...", "Я удивлялся, как при своей худобе Бузанеску удается так сильно лупить мяч", – пишут любители тенниса.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Леся Цуренко устроила сопернице разгром на Roland Garros.

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Тема
Roland Garros
Персона
Элина Свитолина
Место
ФранцияПариж
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