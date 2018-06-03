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"Задушил бы": Стаховский сделал откровенное признание о россиянах

1.4тЧитать новость на украинском

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский признался, что русская речь вызывает у него жуткое раздражение, которое иногда сложно сдержать в себе.

"В 2014-м году, когда только все начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю. А так на корте сейчас нет такого, что принципиально обыграть русского. У меня еще есть предоценка сразу к русскоговорящим – это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Просто так бы сразу задушил", - цитирует теннисиста 112.ua.

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Напомним, что ранее патриот Стаховский назвал Путина лжецом, а также отказался ехать на Кубок Кремля из-за агрессии России.

Персона
Сергей Стаховский
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