Юная украинская теннисистка сенсационно вышла в четвертьфинал крупного турнира

Украинская теннисистка Марта Костюк за 1 час 19 минут со счетом 6:3, 6:1 во втором круге грунтового турнира в Стасбурге разгромила китаянку Чжэн Сайсай, занимающая 45-ю строчку мирового рейтинга.

Эта победа дала пропуск в дебютный для Костюк четвертьфинал турнира WTA а также приблизила ее к возвращению в топ-200 мирового рейтинга, что позволит украинке выступить в квалификации на Wimbledon.

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За выход в полуфинал турнира Марта Костюк сыграет с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция, WTA 24) - Ребекка Петерсон (Швеция, WTA 64).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Катерина Козлова стала автором грандиозной сенсации на супертурнире в Мадриде с призовым фондом в 7 миллионов долларов.

Наша соотечественница во втором круге соревнований расправилась с пятой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии. Встреча завершилась в трех партиях в пользу уроженки Николаева – 7:5, 2:6, 6:4.

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