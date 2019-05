Юная украинская теннисистка сенсационно вышла в четвертьфинал крупного турнира

Украинская теннисистка Марта Костюк за 1 час 19 минут со счетом 6:3, 6:1 во втором круге грунтового турнира в Стасбурге разгромила китаянку Чжэн Сайсай, занимающая 45-ю строчку мирового рейтинга.

Эта победа дала пропуск в дебютный для Костюк четвертьфинал турнира WTA а также приблизила ее к возвращению в топ-200 мирового рейтинга, что позволит украинке выступить в квалификации на Wimbledon.

A first WTA Tour quarterfinal for @marta_Kostyuk!



The teenager beats Zheng 6-3, 6-1 at @WTA_Strasbourg !#is19 pic.twitter.com/C1REchH3Ie