Юная украинская теннисистка добыла драматичную победу на старте супертурнира в Китае

Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы стартовала на турнире "Элит Трофи" в Чжухае (Китай), который называют также Малым итоговым турниром WTA.

Украинка обыграла представительницу Хорватии Донну Векич в двух сетах со счетом 7:6, 6:2. Самый сложный момент в матче возник на тай-брейке в первой партии: украинка уступала со счетом 4-6, подарив сопернице два сетбола. Но затем Даяна взяла 4 очка подряд и выиграла партию.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. 19-летняя одесситка сделала 5 эйсов, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов.

👏👏 @D_Yastremska clinches a victory against Vekic, 7-6(6), 6-2, at the @WTAEliteTrophy pic.twitter.com/fEACKxcKUn