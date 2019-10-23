Юная украинская теннисистка добыла драматичную победу на старте супертурнира в Китае

Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы стартовала на турнире "Элит Трофи" в Чжухае (Китай), который называют также Малым итоговым турниром WTA.

Даяна Ястремская WTA

Украинка обыграла представительницу Хорватии Донну Векич в двух сетах со счетом 7:6, 6:2. Самый сложный момент в матче возник на тай-брейке в первой партии: украинка уступала со счетом 4-6, подарив сопернице два сетбола. Но затем Даяна взяла 4 очка подряд и выиграла партию.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. 19-летняя одесситка сделала 5 эйсов, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов.

На турнире "Элит Трофи" 12 теннисисток поделены на четыре группы по три спортсменки в каждой. Украинка Ястремская попала в группу "Азалия", где помимо нее и Векич находится также голландка Кики Бертенс. Для Векич это уже второе поражение на турнире - ранее она уступила Бертенс с аналогичным счетом 6:7, 2:6. Таким образом, хорватка лишилась шансов на выход в полуфинал.

Ястремская и Бертенс в очной встрече 24 октября определят, кто из них выйдет из группы "Азалия".

Следует отметить, что в прошлом году чемпионкой турнира "Элит Трофи" стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла одержать ни одной победы на Кубке Кремля в Москве.

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