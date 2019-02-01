Юная украинка сотворила громкую сенсацию на теннисном турнире в Таиланде

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал теннисного турнира в тайском Хуахине с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

Наша соотечественница выбила из турнира первого номера посева, 18-ю ракетку планеты испанку Гарбинье Мугурусу – 7:5, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 40 минут. За это время Ястремская сделала две подачи навылет, совершила семь двойных ошибок, а также выиграла пять из девяти брейк-поинтов.

За путевку в решающий матч соревнований Даяна поспорит с представительницей Польши Магдой Линетт, которая занимает 98-е место в мировом рейтинге.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даяна Ястремская, которая изначально планировала пропустить матчи Кубка Федерации, все же решила защищать честь сборной Украины в Польше. Наши девушки сыграют с командами Швеции, Болгарии и Эстонии.

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