Ястремская встала на защиту лучшего теннисиста мира и нарвалась на критику

Украинка Даяна Ястремская опубликовала в своих социальных сетях пост в поддержку первой ракетки мира Новака Джоковича и его теннисного турнира Adria Tour, на котором случилась вспышка коронавируса.

"Когда я смотрю, через что сейчас проходит Новак, мне становится тошно. В тот момент, когда в моей стране все вокруг забыли о карантине, а во всем мире коронавирус уходит как бы на второй план, виновным во всех бедах назначен человек, который лишь хотел привнести счастье и положительные эмоции людям. И сейчас вместо слов поддержки в борьбе с недугом он получает лишь слова критики", – написала наша соотечественница на своей странице в Instagram.

Фанаты Джоковича и те, кто не увидел ничего плохого в организации Adria Tour, поблагодарили Ястремскую за поддержку лучшего теннисиста мира, но большинство людей остались недовольны словами украинки. Они вспомнили нашей спортсменке фотографию, на которой она не соблюдает правило социальной дистанции, находясь в окружении 20-30 детей во время благотворительной акции.

Даяна Ястремская и дети Twitter Tennis Cafe

В комментариях считают, что Джоковичу не сказали бы ни слова, если бы на его турнире все придерживались противоэпидемических мер, а не проводили вечеринки и играли в футбол и баскетбол, которые являются контактными видами спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, сербский теннисист заболел коронавирусом после турнира Adria Tour, заразившись от своего коллеги Григора Димитрова. Несмотря на контакт с болгарином, который сдал положительный тест на COVID-19, Джокович отказался проходить тестирование в Хорватии.