Ястремская узнала шансы на победу в первых матчах турнира WTA

Мария Шевчук Теннис 16:33, 3.08.2020

Теннисным болельщикам во время карантина пришлось тяжелее всех. Именно они дольше всех ждали возвращения своих любимцев к делу – все-таки, регулярные перелеты между странами даже сейчас делать очень проблематично.

Уже на полную катушку идут различные выставочные турниры, на которых периодически появляются и топ-теннисистки, но настоящие сражения, если говорить о WTA, начнутся уже с 3 августа, когда стартует турнир в Палермо.

К сожалению, тут еще до старта основной сетки не обошлось без COVID-19. Коронавирус был обнаружен у одной из спортсменок, которую тут же изолировали.

Единственной украинкой на турнире будет Даяна Ястремская. 3 августа она сыграет против 23-летней испанки Сары Соррибес-Тормо (№83 WTA). По оценкам аналитиков Parimatch у Даяны 58% на победу. Также Ястремская выступит в парном разряде. Вторая ракетка Украины 4 августа сыграет в дуэте с румынкой Ралукой Олару. Их соперницами будут Аранча Рус (Нидерланды) и Тамара Зиданшек (Словения). Шансы пары Ястремская/Соррибес-Тормо на победу - 63%.

Увы не смогла пробиться в основную сетку турнира Марта Костюк. В решающем матче она уступила россиянке Людмиле Самсоновой. Также из-за травмы снялась с турнира Леся Цуренко. Не увидим мы в Палермо и Симону Халеп. Вторая ракетка мира не захотела ради участия проводить две недели на карантине, такие меры итальянское правительство сейчас применяет к жителям Румынии и Болгарии.

3 августа – рестарт сезона в WTA

Интрига №1: кого и где увидим?

Главный вопрос, конечно же, возникает касательно околотеннисной ситуации. В первую очередь, это относится к самим теннисисткам, которые еще до конца не уверены, где они будут выступать и вообще будут ли. В частности, вторая ракетка мира Симона Халеп уже несколько месяцев заявляет о том, что, скорее всего не будет играть на US Open, а также пропустит всю американскую серию на харде.

В подвешенном состоянии находятся и организаторы турниров. Несмотря на то, что правила системы безопасности тщательно прописаны и согласованы с властями, но в любой момент все может пойти не по плану. Тем более, что некоторые соревнования, как пражские, решили вопрос возможности отмены двухнедельного карантина для теннисисток после въезда в страну.

Интрига №2: два Grand Slam

В достаточно короткий срок после рестарта сезона пройдут сразу два турнира "Большого шлема" – US Open и Roland Garros. Причем именно в такой последовательности и с интервалом всего в три недели. Как теннисисткам удастся за такой короткий срок переключиться с харда на грунт – большой вопрос.

Эксперты Parimatch считают, что лучше всего это удастся сделать чемпионке французского мэйджора-2018 Симоне Халеп, коэффициент на успех которой на Roland Garros равняется 5,5. При этом остается неизвестным, выступит ли румынка в Париже или откажется от участия.

Также неплохие шансы дают и действующей чемпионке турнира Эшли Барти и 23-кратной победительнице турниров "Большого шлема" Серене Уильямс – на победу обеих коэффициент 10. Американка, к слову, трижды побеждала в Париже, но никогда не считала этот турнир любимым для себя.

Интрига №3: кто закончит год в статусе первой ракетки мира?

От выступления на крупных турнирах (а, кроме "Шлемов", это еще будут соревнования в Цинциннати, Мадриде, Риме, Пекине и Ухане) зависит положение в рейтинге WTA на конец года. Сейчас первой с приличным запасом идет Эшли Барти (2700 очков преимущества над главным преследователем – Симоной Халеп), но австралийке нужно будет очень много защищать до конца сезона – победу на Roland Garros, финал Пекина, полуфиналы Цинциннати и Уханя.

Не стоит сбрасывать со счетов и Каролину Плишкову, идущую сейчас третьей. Чешка в 2018-м году уже была первой, а сейчас всерьез настроена сыграть на максимальном количестве турниров. Более того, после рестарта сезона будет очень много харда, где Плишкова всегда чувствует себя очень комфортно.

При этом всем, нельзя исключать прорыва и других теннисисток, которые будут играть очень много, особенно, если большое количество топов будет отказываться от участия в соревнованиях.

Интрига №4. А что Свитолина?

Отдельно стоит упомянуть о главной украинской надежде в WTA-Туре – пятой ракетке мира Элине Свитолиной. Украинка достаточно рано начала готовиться к рестарту и уже успела выиграть один выставочный мини-турнир, который прошел в Берлине. Пока что Свитолина не объявила, на каком турнире планирует вернуться, но точно это будет не в Палермо, а позже.

Скорее всего, главную ставку украинка сделает на выступления на грунте и сосредоточит основные силы на турнирах в Мадриде и Риме, а также Roland Garros. Свитолина неоднократно признавалась, что на медленном покрытии у нее получается играть лучше всего, а ее результаты это подтверждают – уже дважды она выигрывала титул в столице Италии и столько же раз добиралась до четвертьфинала в Париже. Сейчас она также входит в пул главных фавориток Roland Garros, а эксперты Parimatch разделяют это мнение, предлагая на ее победу коэффициент 17,0 – выше шансы оцениваются только у восьми теннисисток.

Кроме того, Свитолина, как и Халеп, еще не определилась касательно US Open, и, если она все же откажется от выступления в Нью-Йорке, то у нее будет уйма времени и возможностей для того, чтобы максимально настроить себя именно на грунтовые турниры. Что касается азиатской части сезона, то здесь планы украинки перед рестартом еще овеяны густым туманом.

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