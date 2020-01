"Я не буду скучать": Свитолина пошутила над обидчицей Ястремской

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина посвятила трогательный пост в Twitter своей многолетней конкурентке, экс-первой ракетке мира датчанке Каролин Возняцки, которая завершила карьеру.

Возняцки попрощалась с теннисом в 29 лет после поражения в третьем круге Australian Open. Отметим, что до этого, во втором круге датчанка польского происхождения со скандалом выбила из турнира украинку Даяну Ястремскую. Этот выигрыш оказался последним в карьере Возняцки.

Свитолина опубликовала фотографию, на которой запечатлены Возняцки и ее команда после последней игры 29-летней спортсменки.

What an amazing career, every little girl would dream about!!! Congratulations to every person on this picture for incredible effort and dedication!!! P.S. I will not miss our endless rallies 😁 @CaroWozniacki pic.twitter.com/ztcpyuDavh