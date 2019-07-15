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Wimbledon-2019: статистика закулисной жизни турнира Большого шлема

2.4т Читать материал на украинском

Эпическим финалом между сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером завершился в Лондоне Wimbledon-2019.

Одержав победу в пятисетовом триллере, Джокович заработал 2,7 миллиона евро призовых и вместе с Федерером установил новый рекорд по продолжительности финального матча на турнире – 4 часа 55 минут.

Клубника в шампанском – еще одна классика Wimbledon

Клубника в шампанском – еще одна классика Wimbledon

Кроме чисто спортивной статистики, организаторами турнира озвучено много любопытных цифр о закулисной жизни лондонского Большого шлема. Так, например, гостями кортов было выпито 22 тысячи бутылок шампанского и 66 тысяч литров пива. Знаменитой клубники со сливками съедено 160 тысяч порций, пиццы – 23 тысячи штук и 76 тысяч порций мороженного.

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Кроме этого, болельщики со всего мира выпили 307 тысяч чашек чая и кофе и купили 438 тысяч разнообразных сувениров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17-летняя украинка Дарья Снигур стала победительницей юниорского Wimbledon-2019. В драматичном финале она обыграла одну из фавориток – американку Алексу Ноэль 6:4, 6:4.

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Тема
Wimbledon
Персоны
Новак Джокович Роджер Федерер Элина Свитолина Дарья Снигур
Место
Англия Лондон
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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