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Взрыв напугал Свитолину на церемонии награждения Итогового турнира

3.3тЧитать материал на украинском

На торжественной церемонии награждения победительницы теннисного Итогового турнира произошла курьезная ситуация. Элина Свитолина не ожидала салюта из конфети и испугалась взрыва хлопушки.

После того, как украинка получила вожделенный трофей от легендарной Билли Джин Кинг и подняла его над головой, организаторы запустили торжественный салют. Звук фейерверка стал неожиданостью для Элины, заставив ее вздрогнуть.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим взглянуть на курьезный момент.

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Напомним ,что Свитолина в трех сетах выиграла в финале Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000. Украинка обыграла 6-ю ракетку мира Слоан Стивенс - 3-6, 6-2, 6-2.

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Тема
WTA
Персоны
Элина СвитолинаСлоан Стивенс
Место
СингапурСингапур
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