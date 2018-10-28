Взрыв напугал Свитолину на церемонии награждения Итогового турнира

На торжественной церемонии награждения победительницы теннисного Итогового турнира произошла курьезная ситуация. Элина Свитолина не ожидала салюта из конфети и испугалась взрыва хлопушки.

После того, как украинка получила вожделенный трофей от легендарной Билли Джин Кинг и подняла его над головой, организаторы запустили торжественный салют. Звук фейерверка стал неожиданостью для Элины, заставив ее вздрогнуть.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим взглянуть на курьезный момент.

Напомним ,что Свитолина в трех сетах выиграла в финале Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000. Украинка обыграла 6-ю ракетку мира Слоан Стивенс - 3-6, 6-2, 6-2.