'Вы - лучшая!' Свитолина произвела фурор на гала-вечере в Китае

В Шэньчжэне (Китай) прошла традиционная гала-вечеринка участниц Итогового турнира WTA. В мероприятии приняла участие и прошлогодняя победительница престижных соревнований Элина Свитолина.

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Все восемь девушек - участниц турнира - в красивых нарядах позировали для фотографов на фоне видов города, а также главного трофея, за который они будут бороться начиная с 27 октября.

Что касается Элины, то она не изменила своему прошлогоднему образу, вновь, как и в 2018 году, выбрав для гала-вечеринки брючный костюм. Осенью 2018-го Элина в шутку заявила, что наряд оказался фартовым и помог выиграть Итоговый турнир и пообещала в 2019 году повторить традицию.

Это не ускользнуло от внимания болельщиков. "Вы - лучшая! В прошлом году вы единственная выбрали брюки - и стали лучшей", - пишут болельщики Свитолиной в Instagram.

По итогам жеребьевки Свитолина сыграет в Фиолетовой группе и стартует в понедельник, 28 октября матчем с Каролиной Плишковой (Чехия). Также ее соперницами по квартету являются чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску из Канады и победительница последнего Wimbledon Симона Халеп.

В Красной группе за выход в полуфинал будут бороться Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Эшли Барти (Австралия) и Белинда Бенчич (Швейцария).

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина является действующей победительницей Итогового турнира. В прошлом году соревнования проходили в Сингапуре. В финале украинка переиграла американку Слоан Стивенс, завоевав самый престижный трофей в своей карьере.

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