Все восемь украинских теннисисток вылетели с US Open

После того, как Марта Костюк на US Open 2020 в Нью-Йорке в третьем раунде проиграла японке Наоми Осаке 4-6, 7-5, 3-6, на турнире не осталось ни одной представительницы Украины.

В первом круге Ангелина Калинина уступила Каролине Плишковой из Чехии 4-6, 0-6, а Катарина Завацкая не смогла противостоять Елене Рыбакиной из Казахстана 3-6, 0-6.

Во втором раунде мэйджора Даяне Ястремской не удалось составить конкуренцию Мэдисон Бренгл из США (2-6, 3-6), Катерина Козлова оказалась слабее теннисистки из Чехии Петры Квитовой 6-7, 2-6, а Катерина Бондаренко проиграла хорватской спортсменке Петре Мартич 3-6, 4-6.

Надежда и Людмила Киченок завершили борьбу в 1-м круге парного разряда, проиграв дуэту Хэйли Картер/Луиза Стефани (США/Бразилия) 4-6, 7-5, 3-6.

Отметим, что Леся Цуренко снялась до старта турнира из-за проблем с локтем. Мужская сборная Украины на турнире представлена не была.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Костюк выиграла турнир ITF в египетском Каире с призовым фондом $60 тысяч, причем сделала это и в одиночном, и в парном разрядах

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