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Впервые в истории: Свитолина получила престижную награду WTA

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала лауреатом премии The WTA Jerry Diamond ACES Award, которую вручают за благотворительность и популяризацию тенниса. Впервые в истории наша спортсменка была удостоена этой награды.

Памятную премию Свитолиной вручили во время церемонии жеребьевки Итогового чемпионата в Сингапуре. Наша спортсменка посещала детские клиники и принимала участие в благотворительных мероприятиях в разных странах, сообщает Теннисный портал Украины.

В прошлом году премией была награждена Ангелик Кербер.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

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''Потрясающая женщина'': Свитолина затмила соперниц на церемонии жеребьевки в Сингапуре

Напомним, что Элина Свитолина завоевала право участвовать в Итоговом турнире в Сингапуре. Жребий определил украинку в Белую группу, где ее соперницами станут Каролина Плишкова, Петра Квитова и Каролин Возняцки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летняя украинская теннисистка сенсационно выиграла престижный турнир в Гонконге.

Персона
Элина Свитолина
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