МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости тенниса

''В шесть рук'': Свитолина показала, как расслабляется после тяжелого матча

1.7тЧитать материал на украинском

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как расслабляется после тяжелого матча. На своей странице в Twitter первая ракетка Украины поделилась фото, где ей делают массаж в шесть рук после третьей победы на Итоговом турнире в Сингапуре.

"Какой матч! Массаж в шесть рук – это то, что нужно! Увидимся в субботу!", - подписала свой пост Свитолина.

Новости
Свитолиной стало плохо на пресс-конференции Итогового турнира WTA - опубликовано видео

Напомним, что украинская теннисистка впервые в истории вышла в полуфинал Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000. В трех матчах группового этапа Свитолина обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову и Каролин Возняцки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина затмила соперниц на церемонии жеребьевки Итогового турнира.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги