''В шесть рук'': Свитолина показала, как расслабляется после тяжелого матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как расслабляется после тяжелого матча. На своей странице в Twitter первая ракетка Украины поделилась фото, где ей делают массаж в шесть рук после третьей победы на Итоговом турнире в Сингапуре.

"Какой матч! Массаж в шесть рук – это то, что нужно! Увидимся в субботу!", - подписала свой пост Свитолина.

WHAT A MATCH 💥 6 hand massage is much needed 💆🏼‍♀️



See you on Saturday #Semifinal @WTAFinalsSG pic.twitter.com/U4MBcNZZQn