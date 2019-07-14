Юная украинская теннисистка Дарья Снигур стала настоящей сенсацией юношеского розыгрыша Wimbledon.

17-летняя киевлянка обыграла в финале американку Алексу Ноэль (6:4, 6:4), уступая в первом сете 1:4, а во втором 0:3.

После такого успеха, болельщики обрушили на Instagram украинки настоящий шквал восторженных комментариев, восхищаясь и спортивными успехами и красотой юной спортсменки.

Дарья Снигур

Дарья Снигур Instagram

Дарья Снигур Instagram

Дарья Снигур Instagram

Дарья Снигур Instagram

Дарья Снигур Instagram

Дарья Снигур Instagram

Дарья Снигур Instagram

Дарья Снигур Instagram

Дарья Снигур Instagram

Дарья Снигур Instagram

Дарья Снигур Instagram

Дарья Снигур Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина стала первой украинкой в истории, которая пробилась в полуфинал взрослого турнира легендарного Wimbledon.

В 1/2 финала Элина уступила румынке Симоне Халеп.

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