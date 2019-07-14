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В сети показали личные фото 17-летней украинской чемпионки Wimbledon

1.9т Читать материал на украинском

Юная украинская теннисистка Дарья Снигур стала настоящей сенсацией юношеского розыгрыша Wimbledon.

17-летняя киевлянка обыграла в финале американку Алексу Ноэль (6:4, 6:4), уступая в первом сете 1:4, а во втором 0:3.

После такого успеха, болельщики обрушили на Instagram украинки настоящий шквал восторженных комментариев, восхищаясь и спортивными успехами и красотой юной спортсменки.

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Instagram

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Instagram

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Instagram

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Instagram

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Instagram

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Instagram

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Instagram

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Instagram

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Instagram

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Instagram

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Instagram

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина стала первой украинкой в истории, которая пробилась в полуфинал взрослого турнира легендарного Wimbledon.

В 1/2 финала Элина уступила румынке Симоне Халеп.

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Дарья Снигур
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