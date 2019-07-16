"Украинцы могут стать грозной силой": в России восхитились киевлянкой, выигравшей Wimbledon

Успех юной украинской теннисистки Дарьи Снигур, ставшей победительницей юниорского Wimbledon, не прошел мимо российских СМИ и болельщиков.

Одно из ведущих спортивных изданий Российской Федерации посвятило 17-летней киевлянке главную полосу со статьей: "Украинская теннисистка выиграла Wimbledon. А вы о Даше даже не слышали".

В комментариях юзеры признаются, что украинские теннисисты скоро могут стать грозной силой на мировых кортах.

Новости В драматичном финале определился победитель Wimbledon

Как сообщал OBOZREVATEL, позже в сети показали личные фото 17-летней Дарьи. Снимки вызвали восторг у украинских поклонников тенниса.

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