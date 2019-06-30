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В России теннисист выпил пару бокалов шампанского и умер

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16-летний российский теннисист был найден мертвым после вечеринки в загородном доме в Подмосковье.

В России теннисист выпил пару бокалов шампанского и умер

По информации МК, спортсмен поехал на день рождения к подруге-теннисистке. Гости девушки рассказали, что юноша выпил пару фужеров шампанского и отправился спать, сказав, что ему нездоровится. Утром приятели попытались разбудить его, но он уже скончался.

Следственные органы начали проверку обстоятельств смерти теннисиста. Отмечается, что на его теле не обнаружено следов насилия, предварительная причина смерти — отравление.

Юноша являлся кандидатом в мастера спорта.

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