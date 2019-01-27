Финал Australian Open завершился историческим рекордом

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл Australian Open. В финале 31-летний сербский теннисист обыграл представителя Испании Рафаэля Надаля (2) - 6:3, 6:2, 6:3 и заработал $4 100 000.
Победив 27 января в решающем матче Открытого чемпионата Австралии, Новак стал первым в истории семикратным чемпионом Australian Open (обошел Роя Эмерсона и Роджера Федерера), а по общему числу "Шлемов" вышел на чистое третье место (за Надалем (17) и Федерером (20), обойдя Пита Сампраса.
History Maker.— #AusOpen (@AustralianOpen) 27 января 2019 г.
The moment you win your seventh #AusOpen title.@DjokerNole #AusOpenFinal pic.twitter.com/7HC5Gwyfuh
В последних 10 играх этих соперников Джокович отпраздновал 8 побед, а его визави — две.
Джокович - Надаль
Джокович - Надаль
Весь матч прошел под диктовку уроженца Белграда. Надаль, показывая в течение всего австралийского турнира великолепную технику и просто сметая соперников, в финале продемонстрировал свою худшую игру. Рафаэль действовал неагрессивно, зажато, постоянно допускал ошибки и без шансов уступил в первой партии - 3:6.
Во втором сете ключевой момент случился при счете 3:3. Надаль имел великолепные шансы переломить ход поединка, но Джокович продемонстрировал невероятную волю к победе и восхитительный уровень мастерства, взяв этот 7-й гейм, а затем легко победив и в сете.
Третья партия стала бенефисом сербского теннисиста. Все удары Джоковича летели в цель и Надаль никак не мог добраться до них. Новак просто разобрал оппонента, уверенно победив 6:3.
Джокович - Надаль
Джокович - Надаль
Джокович - Надаль
Джокович - Надаль
Джокович - Надаль
Джокович - Надаль
Джокович - Надаль
Джокович - Надаль
Джокович - Надаль
Джокович - Надаль
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялся женский финал Australian Open, победу в котором добыла Наоми Осака. 21-летняя японка в заключительной встречи турнира обыграла чешку Петру Квитову 7:6(2) 5:7 6:4.
Ранее уроженка Осаки выбила из 1/4 турнира первую ракетку Украины Элину Свитолину.
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