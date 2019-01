Финал Australian Open завершился историческим рекордом

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл Australian Open. В финале 31-летний сербский теннисист обыграл представителя Испании Рафаэля Надаля (2) - 6:3, 6:2, 6:3 и заработал $4 100 000.

Победив 27 января в решающем матче Открытого чемпионата Австралии, Новак стал первым в истории семикратным чемпионом Australian Open (обошел Роя Эмерсона и Роджера Федерера), а по общему числу "Шлемов" вышел на чистое третье место (за Надалем (17) и Федерером (20), обойдя Пита Сампраса.

History Maker.



The moment you win your seventh #AusOpen title.@DjokerNole #AusOpenFinal pic.twitter.com/7HC5Gwyfuh