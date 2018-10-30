"В нее не верили": тренер Свитолиной раскрыл секрет победы

Историческая победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире WTA в Сингапуре была приятной неожиданностью для тренера украинки Эндрю Беттлса, который попытался объяснить за счет чего Свитолиной удалось показать такой феноменальный результат.

"Я не могу это нормально объяснить. Видимо, из-за того, что она до последнего момента не знала, сыграет ли тут вообще, на ней вообще не оказалось никакого давления. Она просто выходила и играла как могла, потому что терять ей было нечего", - сказал Беттлс Sport360.

Наставник украинки считает, что хотя вторая половина года была для нашей теннисистки очень сложной, она как была, так и осталась отличным игроком и трудности лишь подтвердили это.

"По-моему, она просто вернулась к истокам, выпустила весь негатив и просто заиграла, ни о чем не думая, так что было реально видно, какого качества она игрок.

Она от природы боец, и это можно было видеть в Сингапуре. Летом многие в нее не верили, даже она сама начала сомневаться. Но здесь она просто вышла и показала, на что способна", - сказал тренер Свитолиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна сумма призовых, которые заработала Элина Свитолина за победу в Итоговом турнире.