В матче Джокович – Надаль определился победитель Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции с призовым фондом в 38 000 000 евро.

В финале Roland Garros вторая ракетка мира уверенно обыграл лидера ATP Новака Джоковича из Сербии. Поединок продлился 2 часа 43 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:2, 7:5.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

"Король грунта" крайне удачно начал финальный матч. За первые 46 минут теннисисты сыграли всего шесть геймов, которые все выиграл Надаль. По схожему сценарию разворачивался и вторая партия. Серб ничего не мог противопоставить мощнейшим подачам соперника, взяв лишь 2 гейма.

Джокович смог навязать борьбу лишь в третьем сете, но и он завершился в пользу испанца.

Надаль подал 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 18. Джокович один раз подал навылет, 4 раза ошибся на подаче и реализовал один брейк.

Надаль стал 20-кратным победителем турниров Большого шлема, повторив достижение швейцарца Роджера Федерера. Также Рафаэль выиграл 100-й матч на Roland Garros.

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