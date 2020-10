В матче Джокович – Надаль определился победитель Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции с призовым фондом в 38 000 000 евро.

В финале Roland Garros вторая ракетка мира уверенно обыграл лидера ATP Новака Джоковича из Сербии. Поединок продлился 2 часа 43 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:2, 7:5.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ