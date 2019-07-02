"В итоге..." Свитолина выступила с заявлением об отношениях с Монфисом

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина впервые отреагировала на спекуляции о своей личной жизни.

В частности, наша спортсменка рассказала о восстановлении совместного аккаунта с французом Гаэлем Монфисом в социальной сети Instagram, опровергнув слухи о расставании с 32-летним уроженцем Парижа.

"Это здорово. Мы получили так много сообщений по поводу восстановления аккаунта. У нас были взлеты и падения, но в итоге мы рады, что наш общий аккаунт вернулся. Это хорошо", – приводит слова Свитолиной российское интернет-издание Чемпионат.com.

Instagram Элины Свитолиной

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина и Гаэль Монфис записали видеообращение к фанатам после того, как из Instagram был удален их совместный аккаунт G.E.M.S.Life, а в СМИ сообщили о том, что теннисисты больше не являются парой.

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