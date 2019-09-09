В фантастическом финале определился победитель US Open-2019

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата США – US Open.

В невероятном по накалу финале Надаль за 4 часа 55 минут одолел представителя России Даниила Медведева. Для своего четвертого триумфа на американских кортах Рафе понадобились все пять сетов – 7:6, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Новости В финале US Open произошла грандиозная сенсация

Испанец пять раз подал навылет, реализовал шесть из 21 брейк-поинта и выиграл 62 активных розыгрыша. В пассиве же триумфатора – пять двойных и 46 невынужденных ошибок.

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Для Надаля это уже 19-я победа на турнирах серии Большого шлема. Кроме четырех успехов на US Open 33-летний теннисист ранее 12 раз выиграл Roland Garros, дважды Wimbledon и один раз Australian Open.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина дошла до полуфинала US Open 2019.

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