В фантастическом финале определился победитель US Open-2019

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата США – US Open.

В невероятном по накалу финале Надаль за 4 часа 55 минут одолел представителя России Даниила Медведева. Для своего четвертого триумфа на американских кортах Рафе понадобились все пять сетов – 7:6, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Championship Point 💪💪



The moment @RafaelNadal captured his 4th title in Flushing Meadows...#USOpen pic.twitter.com/f4HF6pFCEU