В фантастическом финале определился победитель US Open-2019

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата США – US Open.
В невероятном по накалу финале Надаль за 4 часа 55 минут одолел представителя России Даниила Медведева. Для своего четвертого триумфа на американских кортах Рафе понадобились все пять сетов – 7:6, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Championship Point 💪💪— US Open Tennis (@usopen) 9 сентября 2019 г.
The moment @RafaelNadal captured his 4th title in Flushing Meadows...#USOpen pic.twitter.com/f4HF6pFCEU
Испанец пять раз подал навылет, реализовал шесть из 21 брейк-поинта и выиграл 62 активных розыгрыша. В пассиве же триумфатора – пять двойных и 46 невынужденных ошибок.
Рафаэль Надаль и Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Для Надаля это уже 19-я победа на турнирах серии Большого шлема. Кроме четырех успехов на US Open 33-летний теннисист ранее 12 раз выиграл Roland Garros, дважды Wimbledon и один раз Australian Open.
Witnessing history, from 1 to 19....@RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/33kDYn4kwf— US Open Tennis (@usopen) 9 сентября 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина дошла до полуфинала US Open 2019.
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