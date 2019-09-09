Главная Новости
9 сентября • обновлено в 10:56
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости тенниса

В фантастическом финале определился победитель US Open-2019

3.3т Читать материал на украинском

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата США – US Open.

В невероятном по накалу финале Надаль за 4 часа 55 минут одолел представителя России Даниила Медведева. Для своего четвертого триумфа на американских кортах Рафе понадобились все пять сетов – 7:6, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Новости
В финале US Open произошла грандиозная сенсация

Испанец пять раз подал навылет, реализовал шесть из 21 брейк-поинта и выиграл 62 активных розыгрыша. В пассиве же триумфатора – пять двойных и 46 невынужденных ошибок.

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Для Надаля это уже 19-я победа на турнирах серии Большого шлема. Кроме четырех успехов на US Open 33-летний теннисист ранее 12 раз выиграл Roland Garros, дважды Wimbledon и один раз Australian Open.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина дошла до полуфинала US Open 2019.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "US Open" на OBOZREVATEL.

Тема
US Open
Персона
Рафа Надаль
Место
США Нью-Йорк
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sladko Semen
Sladko Semen
странно, что заголовок не звучит как "позорное поражение террориста"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel