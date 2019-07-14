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В драматичном финале определился победитель Wimbledon

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Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Winbledon-2019. Финальный поединок против Роджера Федерера из Швейцарии завершился со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6,13:12 (7:3).

В драматичном финале определился победитель Wimbledon

Ранее они играли в финалах этого турнира в 2014 и 2015 годах, и оба раза верх брал серб. В 2014-м он обыграл швейцарца в решающей партии, а через год уложился в четыре сета.

Уже первый сет, который завершился на тай-брейке победой Новака показал, что оба теннисиста настроены очень серьезно. Во втором Федерер легко взял реванш, просто уничтожив оппонента 6:1.

Третья партия стала зеркальным отображением первой. Снова спортсмены довели дело до тай-брейка и снова сильнее оказался звезда из Сербии.

Федереру отступать было некуда и Роджер со счетом 6:4 сравнял счет по партиям. Судьба чемпионского титула решилась в пятом сете. Швейцарец имел два матчбола на своей подаче, но упустил преимущество.

После этого теннисисты по очереди брали геймы, доведя счет до 12:12, когда согласно новому правилу, наступил тай-брейк. Третий тай-брейк за матч выиграл Джокович, завоевав 12-й титул.

Всего Джокович и Федерер с учетом этого финала провели между собой 50 поединков, 28 из которых выиграл Новак, а ещё 22 остались за Роджером.

Роджер Федерер

Роджер Федерер

Новак Джокович

Новак Джокович

Роджер Федерер

Роджер Федерер

Новак Джокович

Новак Джокович

Роджер Федерер

Роджер Федерер

В драматичном финале определился победитель Wimbledon
Новак Джокович

Новак Джокович

Новак Джокович

Новак Джокович

Роджер Федерер

Роджер Федерер

Роджер Федерер

Роджер Федерер

В драматичном финале определился победитель Wimbledon
В драматичном финале определился победитель Wimbledon
В драматичном финале определился победитель Wimbledon
В драматичном финале определился победитель Wimbledon
В драматичном финале определился победитель Wimbledon
В драматичном финале определился победитель Wimbledon
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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Федерер установил уникальный рекорд в истории тенниса, став первым человеком на планете, которому покорилось это достижение.

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Тема
Wimbledon
Персоны
Роджер Федерер Новак Джокович
Место
Англия
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