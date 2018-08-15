Свитолина обыграла россиянку на старте супертурнира в США

Украинка Элина Свитолина в упорном поединке обыграла экс-вторую ракетку мира россиянку Светлану Кузнецову - 7:6, 4:6, 6:4 и пробилась в 1/8 финала супертурнира в американском Цинциннати с призовым фондом 2,8 миллиона долларов.

2 часа 41 минуту понадобилось Свитолиной, чтобы сломить сопротивление обладательницы двух турниров Большого Шлема и одержать вторую победу над Кузнецовой в очных матчах.

Следующий матч украинка проведет против победительницы пары Аманда Анисимова (США) - Петра Мартич (Хорватия). В прошлом году Свитолина выбыла из турнира на стадии 1/8 финала, так что у нее есть все шансы улучшить прошлогоднее достижение, поскольку обе теннисистки уступают украинке в классе.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты довели украинскую теннисистку Свитолину до истерики вопросом о первом сексе: опубликовано яркое видео.